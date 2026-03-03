Скандал в Ливерпуле: трансгендерная* женщина домогалась сотрудника отеля, но избежала тюрьмы

45-летняя Чанди Шенде, проживавшая в гостинице, попросила работника помочь перенести коробки и гладильную доску в номер. По данным суда, во время помощи она схватила мужчину за интимные части тела через одежду. Потерпевший немедленно покинул номер и сообщил менеджеру.

В заявлении полиции мужчина рассказал, что после инцидента чувствовал себя «грязным», испытывал тревогу, потерял сон и вес, а также был вынужден взять отпуск, что привело к финансовым потерям.

Суд также учел, что в 2023 году Шенде уже была осуждена за преступления, связанные с непристойными изображениями несовершеннолетних.

Суд в Ливерпуле приговорил ее к 20 неделям лишения свободы условно на два года, 150 часам обязательных работ и включению в реестр сексуальных преступников сроком на семь лет. Кроме того, выдан запрет на контакт с потерпевшим.

Во время заседания Шенде заявила, что «иногда думает, что тюрьма была бы лучше», однако судья предупредил: любое нарушение условий приведет к реальному сроку.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.