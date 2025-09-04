Ким Чен Ын подтвердил поддержку России в вопросах суверенитета

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна будет поддерживать Россию в защите суверенитета и территориальной целостности. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Встреча состоялась 3 сентября на полях торжественных мероприятий в Китае. Ким Чен Ын отметил, что Пхеньян считает поддержку Москвы братским долгом и намерен оставаться верным выполнению межгосударственного договора с Россией.

С 2024 года между РФ и КНДР действует Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий, в том числе, взаимную оборону. Военнослужащие КНДР уже принимали участие в освобождении районов Курской области от вторгшихся украинских формирований. Президент России Владимир Путин и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отмечали мужество и вклад корейских военных в оборону региона.

«Если есть что-то, чем мы можем помочь России, то мы обязательно это сделаем, будем считать это братским долгом и сделаем все для этого», — подчеркнул лидер КНДР, добавив, что поддержка Москвы является приоритетной задачей для Пхеньяна.

С 2024 года между РФ и КНДР действует Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий, в том числе, взаимную оборону. Военнослужащие КНДР уже принимали участие в освобождении районов Курской области от вторгшихся украинских формирований. Президент России Владимир Путин и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отмечали мужество и вклад корейских военных в оборону региона.

Ранее лидер правой партии Австрии предложил создать с Россией систему безопасности для Европы.