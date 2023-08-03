США отправляют Украине оружие, которое может погубить мирных граждан

Британская ежедневная газета Daily Mail опубликовала материал, в котором рассказывается об опасности кассетных боеприпасов. Авторы подчеркивают, что решение США о передаче этих снарядов ВСУ может быть опасным для мирного населения в зоне конфликта.

В комментариях к материалу появились разные мнения о поставках кассетных бомб. Часть читателей газеты поддержали решение американского руководства, однако многих испугали разрушительные последствия применения опасных снарядов.

Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, почему США решили поставить Украине кассетные боеприпасы, чем они опасны, и как их использование повлияет на ход боевых действий.

Смертельный шок и хаотичное минирование

Существуют разные виды кассетных бомб: осколочные с мгновенными взрывателями, противотанковые, управляемые и неуправляемые, сбрасываемые и несбрасываемые. Тем не менее, все они собираются по схожему принципу.

«Устроены они очень просто: большой боеприпас, например, ракета, вмещает в себя сотню суббоеприпасов меньшего размера. Эти маленькие снаряды, в свою очередь, содержат тысячи еще более мелких. В них могут быть различные взрывчатые вещества», — рассказал военный эксперт в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Дмитрий Ягодкин/ТАСС ]

По словам Литовкина, некоторые кассетные боеприпасы разбрасывают опасные иголки, которые втыкаются в тело человека и вызывают смертельный шок. Есть и такие, которые при разбросе хаотично минируют территорию.

«Разбрасывают противопехотные или транспортные мины. Кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые потом очень сложно локализовать, поэтому и эффект от них такой разрушительный. Иногда на годы вперед», — пояснил собеседник издания.

Юридические тонкости

Кассетные боеприпасы запрещены во многих странах мира, но запрет на них регулирует особый международный договор — Конвенция по кассетным боеприпасам. Первое подписание документа прошло 3 декабря 2008 года в Норвегии.

На сегодняшний момент документ подписали всего 111 государств. Военный эксперт отметил, что США, Россия, Украина и еще ряд стран так и не согласились стать участниками соглашения. Всего от участия отказались 16 государств.

«Соединенные Штаты не подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам. К тому же, запрет на применение подобных боеприпасов действует только в отношении их использования против гражданского населения. На поле боя они не запрещены», — рассказал Литовкин.

Собеседник издания отметил, что с юридической стороны к передаче кассетных боеприпасов вряд ли можно придраться.

Несмотря на нежелание США подписывать Конвенцию, советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан во время одного из пресс-брифингов Белого дома подчеркивал риски кассетных боеприпасов для мирного населения. Но, по его словам, Украина обязалась использовать оружие с осторожностью. Литовкин не верит этим словам.

«Нарушения Конвенции здесь нет, но США прекрасно знали, что Украина применит эти снаряды против гражданских, а не на поле боя. Но здесь действует логика двойных стандартов. Они считают хорошим все то, что направлено против России и ее мирного населения: женщин, стариков и детей», — пояснил эксперт.

Фото: [ Zuma/ТАСС ]

Крокодиловы слезы Байдена

Президент США Джо Байден, отвечая на вопросы о решении поставить Украине кассетные боеприпасы, заявил журналистам телеканала CNN, что их применение связано с нехваткой других вооружений. При этом он назвал это решение сложным.

«Это нисколько не похоже на правду. Заводы американские работают, на складах полно самых разных боеприпасов. Это крокодиловы слезы и попытка замаскировать свои человеконенавистнические теории и практики», — прокомментировал слова американского президента Литовкин.

Военный эксперт также добавил, что одних кассетных боеприпасов недостаточно, чтобы развернуть ситуацию на передовой в пользу Украины.

«Нет, ничего эти кассетные снаряды не изменят. Чтобы повлиять на ситуацию, нужно еще много боевой техники, авиации и подготовленных специалистов. Ничего этого у Украины нет и вряд ли появится», — заключил собеседник.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказывал, как поставки кассетных боеприпасов Украине влияют на отношения России и США.