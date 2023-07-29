«Наследников было меньше»: гражданка Швейцарии пытается засудить друзей погибшего на СВО сына

Никита Соломин родился в 1989 году на Южном Урале. Но в два года он уехал в Швейцарию с мамой и отчимом. Там он был поваром, жил роскошно и вроде бы счастливо, но вдруг в 2015 году променял поездки на BMW по Цюриху на броневик на Донбассе.

Как говорит мать Никиты Виктория, ее сын до 2017 года служил добровольцем в Донецке с позывным Винни. А с началом СВО записался в ЧВК и погиб в Попасной под завалами в апреле 2022 года. Там его знали под позывным Нескучный.

Темная история с наследством

Мать поддерживала сына во всем, и даже после первого шока приняла его решение ехать на передовую. Но после гибели сына в зоне конфликта стали появляться малоприятные подробности, связанные с его деньгами и завещанием.

Выяснилось, что мать-иностранку боец не мог вписать в так называемую «форму-3», где «вагнеровцы» указывают контакты на случай гибели. Там же они распоряжаются наследством.

«Мой сын записал туда семью Федоровых. При его жизни я не знала, кого именно, он никогда не говорил, потому что подписал бумагу о неразглашении», — поясняет Соломина.

Виктория признает, что после гибели Никиты Евгений Федоров передал женщине лишь часть его денег, притом «с боем». По ее словам, мужчина распорядился средствами по-своему.

«На самом деле, в завещании было меньше народу, там было выделено больше денег на памятник, чем он дал. В общем, он преувеличил свои полномочия и украл личные вещи моего ребенка, которые как мать я очень бы хотела иметь. Это телефон, карты, паспорт. Адвокат сказал, что мне их не отдали, потому что, скорее всего, они подделывали доверенность», — считает Виктория.

Фото: [ Социальные сети ]

Международный конфликт

Как говорит наша собеседница, у Федорова был паспорт Никиты, кредитные карты и телефон со всеми паролями. Женщина недавно опять беседовала со следственным комитетом и одним из возможных его покровителей.

«Мой сын принимал участие в освобождении одного известного политика из плена в Сирии, к нему тоже вчера обратились. Ведь мне три раза отказывали в возбуждении уголовного дела», — вздыхает Соломина.

Виктория убеждена, что Федоровы — профессиональные мошенники, и за ними кто-то стоит, потому что уголовное дело так тормозиться не может.

«Швейцарское телевидение просило у меня уже два раза интервью об этой истории. Сейчас на моей стороне адвокат от команды Малахова Дмитрий Земсков. Мы боремся за открытие уголовного дела по поводу злоупотребления солдатскими выплатами», — рассказывает мама бойца.

Само завещание Никиты гражданка Швейцарии не видела, потому что за стены офиса «Вагнера» эти бумаги не выходят. Но Виктории сын якобы написал: «Мама, если со мной что-то случится, об этом узнаешь ты и еще три человека». Однако в завещании, по словам Федорова, было шесть человек, а не три. Кроме того, как утверждает мать бойца, с карты Никиты кто-то снял деньги за сирийские командировки после его смерти и до вступления в наследство.

«Мне даже в ЧВК сказали, что у них такого еще не было. Но Федоров рассчитывал на то, что я нахожусь в Швейцарии и не очень здорова. Он считает меня миллионершей, думает, что для меня эти миллионы — копейки», — объясняет Виктория.

Фото: [ Социальные сети ]

Взаимные обвинения

Распри по поводу наследства «вагнеровца» разошлись по соцсетям. Евгений Федоров обвинял женщину, что после развода она оставила сына на бабушку, и он ей якобы был не нужен.

«Никита попросил меня выполнить завещание. Мы общались с зимы 2015 года. Я помогал ему деньгами. Когда он поехал на Донбасс, его мать сказала, что у нее нет сына. Но после его гибели вдруг оказалось, что можно поднять денег! И теперь она не мать нелюбимого сына, а мать героя», — пишет наследник, который называет себя другом Соломина.

По словам Федорова, он связался со всеми, о ком просил позаботиться Никита, и совместно его знакомые решили похоронить его в Долматово. Также наследник отметил, что мать на похороны не приехала, а деньги для нее он под видеофиксацией передал представителю Соломиной — якобы ровно столько, сколько завещал боец.

«На следующий день после передачи денег ко мне обратились люди с гортанным акцентом и потребовали повторить передачу денег, а также его наград и документов. Естественно, никаких разговоров после этого я с матерью Никиты не вел», — резюмирует Евгений.

По мнению Соломиной, это вопиющая ложь. Женщина уже поручила своему адвокату обвинить наследников сына не только в мошенничестве, но и в клевете.

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