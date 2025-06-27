Бизнесмены массово получают судебные иски из-за использования русских слов

Предпринимательница рассказала, что использовала на своем сайте прилагательное, что стало причиной для обращения истца в суд. По ее словам, в роли истца выступил человек, который запатентовал данную лексему, сообщил телеграм-канал SHOT.

Девушка рассказала, что использовала прилагательное для описания масла. Она предоставила SHOT скрины переписки с человеком, который представился представителем истца. В сообщении указано, что предпринимательница вправе оформить платную лицензию на употребление данного слова. Девушка предложила удалить слово с сайта. По информации SHOT, с аналогичной проблемой столкнулись многие российские предприниматели. Девушка рассказала, что употребленное ею слово есть в орфографическом словаре. Требования истца она считает мошенничеством.

«По данным SHOT, проверки, судебные иски приходят от предпринимателя Азамата И. За последние четыре года он участвовал в качестве истца в 1000+ дел на общую сумму более 1 млрд (!) рублей», — сообщил телеграм-канал.

По информации канала, мужчина запатентовал 600 товарных знаков. В числе патентов — общеупотребляемые слова русского языка, которые многие жители РФ используют ежедневно. Есть даже женское имя. Как показала судебная практика, истец в большинстве случаев выигрывает. Он проиграл дело, когда пытался доказать право на установление разрешения употреблять слово «глория».

«Предприниматели предполагают, что бизнесмен — патентный тролль, он пытается получить от них „выкуп“, чтобы те могли сохранить свои бренды», — сообщил SHOT.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о защите русского языка, обязывающего бизнес менять вывески.