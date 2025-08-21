Бутовским козам в Ступино подарили личный автомобиль без мотора

«Решили отдать ее на растерзание. Теперь это их штаб-квартира: греются на крыше и следят за владениями свысока», — пояснила работник хозяйства Екатерина Москвина.

По информации издания, козы, привыкшие к жизни в городской среде, с особенным вниманием следят за парковкой. Появление автомобилей вызывает у животных бурные эмоции. Руководство обратило внимание на такую тягу коз и решило передать в их пользование машину. Она без мотора, но для животных это не имеет никакого значения.

По информации издания, коз регулярно навещает хозяин. Дед Валера приносит гостинцы. Вернутся ли козы домой — зависит полностью от него. Собственнику животных необходимо обустроить условия для содержания коз. Пока животные хорошо проводят время: на конюшне конно-спортивного клуба «Карамат» посещают спа-процедуры, нежатся в теплых домиках и ходят на выпас с коровами. Наблюдать за жизнью подопечных можно в телеграм-канале «Эко парк „АЛЬПАКА PRO“».

Ранее сообщалось, что спасенного в Подмосковье котенка назвали в честь знаменитого российского бойца.