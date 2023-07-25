Эксперты оценили законопроект, защищающий права работающих мама

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина положительно оценила предложенные изменения. Эксперт отметила, что работодатель не будет иметь права уволить без веских причин женщину, которая воспитывает ребенка возрастом до 14 лет. При чем, не имеет значения, ребенок из полной или неполной семьи. Права женщин в обоих случаях надежно защищены, но у матерей-одиночек больше привилегий. В случае если работающая мама занимается воспитанием ребенка-инвалида, то ее не имеют право уволить до достижения сына или дочери 18 лет.

«Эти поправки в законодательство пройдут с Госдуме с очень большой долей вероятности. Помимо ЕР ее однозначно поддержат оппозиционные фракции. Я бы еще предложила работодателям установить зарплату матерям-одиночкам не ниже 2-х прожиточных минимумов. Также работодателям предложила бы выделять на матерей-одиночек соцпакет и хотя бы раз в год льготную путевку», - рассказывает председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина

Адвокат Любовь Гончарова отметила, что и ранее закон защищал женщин, но многие мамы не обращались в суд из-за необоснованного увольнения во время беременности или уже после рождения малыша. Эксперт уверена, что женщины должны отстаивать свои права.

«У нас есть в УК РФ Статья 145: Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Согласно части 3 статьи 64 Трудового Кодекса Российской Федерации запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей», - поясняет адвокат Любовь Гончарова

На страницах социальных сетей журналисты издания «Новые известия» нашли много историй об ограничении прав на работе и во время обучения в университетах беременных и женщин, имеющих детей. К тому же есть и другая проблема - вверх по карьерной лестнице быстро проходят мужчины. Тяжело устроиться сразу после обучения, работодатели не скрывают причин – «Ну вы же сразу уйдете в декрет». Так написала одна из пользователей соц.сетей.