Епископ призвал мигрантов вливаться в российскую культуру

Епископ Самарский и Новокуйбышевский Феодосий, который 19 августа в храме Христа Спасителя будет возведен в сан митрополита, рассказал о вызовах перед церковью в современном мире и о своем отношении к мигрантам, сообщил sovainfo.ru.

По информации издания, епископа попросили прокомментировать отношение к мигрантам. Феодосий рассказал, что возглавляет Душанбинскую епархию. Он осведомлен, что многие иностранные жители приезжают в Россию работать. Таджики и узбеки активно ищут, в какой сфере вести трудовую деятельность. Это важно и для самой России. Священнослужитель призвал прихожан относиться к мигрантам по-доброму.

Епископ высказал мнение, что мигрантам необходимо вливаться в жизнь российского общества. Они должны знать и соблюдать требования законодательства. В миграции есть и негативные стороны, но священнослужитель не считает правильным искать поводы для разжигания конфликтов на межнациональной основе.

Священнослужитель призвал каждого человека искать способы прийти к Богу. По мнению эксперта, важно осознавать свои грехи и искренне раскаиваться.

«Кто не хочет расставаться со своими страстями и всячески себя оправдывает, тот, даже если и в храм ходит, далеко стоит от этого пути», — сообщил sovainfo.ru.

