«Это не развитие, а деградация»: урбанист возмущен предложением депутатов сделать туалеты платными

Урбанист Никита Мельников негативно оценил предложение депутатов сделать туалеты в Тюмени платными, сообщил nashgorod.ru. Его поддержали другие эксперты и медики.

По информации издания, в Тюмени на территории города расположено много туалетов, доступных для бесплатного пользования местных жителей и туристов. Они находятся в парках, скверах, на центральной площади. На заседании гордумы депутаты предложили брать деньги за посещение общественных туалетов.

По данным издания, мэр города положительно оценил инициативу и предложил запустить проект в пилотном режиме в 2026 году. Депутаты аргументировали запрос тем, что люди станут более бережно относиться к городскому имуществу. Кроме того, за год город сэкономит около 56 млн руб. Деньги могут направить на развитие социальных объектов.

По информации издания, эксперты подобное решение категорически не поддержали.

«Бесплатные туалеты — это международный стандарт, часть уважения к человеку. Попробуйте представить туриста, который гуляет по городу и вынужден рыться в карманах, чтобы сходить в туалет. Это не развитие, а деградация», — отметил урбанист Никита Мельников в разговоре с «Нашим городом».

Акушер-гинеколог Ирина Верещагина отметила, что местные власти регулярно говорят о важности роста демографии. Эксперт считает, что общественными туалетами часто пользуются беременные. По ее мнению, женщины не должны каждый раз искать деньги и испытывать дискомфорт. Эксперт считает, что оказывать помощь важно на деле, а не на словах. Внезапно в туалет могут захотеть и маленькие дети.

Уролог Алексей Бекасов рассказал, что в цивилизованных странах туалеты давно бесплатные. Эксперт отметил, что длительное сдерживание приводит к болезням. Особенно тяжело контролировать процесс пожилым людям или пациентам с хроническими заболеваниями.

«Городская среда — это не только фасады зданий и красивые фонари. Туристы запоминают детали. Если человек в поездке столкнулся с неудобством, именно оно останется у него в памяти. Бесплатные и доступные туалеты — это стандарт, показатель цивилизованности. Введение платы станет шагом назад и ударит по имиджу Тюмени как комфортного города», — считает специалист местной турфирмы Оксана Зайцева.

