«Это у вас нормально?»: россияне опровергли данные Роспотребнадзора после горения свалки

Жители Карелии в соцсетях опровергли данные Роспотребнадзора, согласно которым в результате пожара на мусорном полигоне количество вредных веществ в воздухе не превышает нормальные показатели, сообщил karelinform.ru.

По информации издания, жители сообщают о задымленности. Они публикуют фото, которые подтверждают информацию. Жители также отмечают, что неприятный запах ощущается не только на улице, но и в квартирах.

«Березовка сегодня с 5 утра задыхается, а у вас как всегда все нормально! Хватит издеваться над людьми! В квартире вонь с 5 утра! Это у вас нормально? Фото прилагаются!» — написала одна из жительниц Карелии.

По словам жителей, задымление снова стало более сильным. Люди переживают, что оно может негативно отразиться на самочувствии детей и экологической ситуации в регионе. Жители Кондопожского района оставили жалобы из-за того, что не могут дозвониться в Роспотребнадзор. Они призвали ведомство поручить сотруднику взять пробы воздуха во время задымления, которое видно невооруженным взглядом. Брать пробы при хорошей обстановке не стоит, уверены пользователи соцсетей.

«Людей за дураков не держите! В Роспотребнадзор даже не дозвониться трубки не берут», — сообщили жители Кондопожского района.

По информации издания, пользователи оставляют комментарии и фото под постом администрации Кондопожского района. В посте сообщается, что Роспотребнадзор подтверждает отсутствие превышения вредных веществ в воздухе. Жители могут ознакомиться с актуальной информацией на официальном сайте администрации. Специалисты устраняют тление на мусорном полигоне. Проблемный вопрос обсуждали на заседании местного оперативного штаба.

