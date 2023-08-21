FIT SERVICE изучил динамику роста стоимости обслуживания авто в городах-миллиониках

Аналитическая служба FIT SERVICE проанализировала, в каких городах увеличились цены на стоимость обслуживания автомобиля. Для исследования брали данные первого полугодия 2023 года и аналогичный период 2022 года.

Самый большой рост средних чеков эксперты отметили в таких городах: Казань, Пермь, Нижний Новгород. Новосибирск и Владивосток аналитики FIT SERVICE признали самыми стабильными. Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то города занимают позиции в середине рейтинга.

Рейтинг городов по динамике роста средних чеков аналитической службы FIT SERVICE: Казань (58.8%), Пермь (40.1%), Нижний Новгород (38.2%), Волгоград (37.2%), Краснодар (34.4%), Екатеринбург (31.8%), Самара (28.4%), Москва (26.9%), Челябинск (25.6%), Петербург (24.7%), Ростов-на-Дону (24.7%), Уфа (21.6%), Омск (19.4%), Красноярск (14.1%), Новосибирск (7.5%), Владивосток (-1%).

Аналитическая служба FIT SERVICE также составила рейтинг самых дорогих и доступных городов по стоимости обслуживания автомобиля, лидирующую позицию которого занимает Москва. Кроме того эксперты проанализировали, марки каких автомобилей выходят из строя чаще всего.