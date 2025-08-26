Гадюка в черте города: специалист по диким животным рассказала, где можно встретить змей

Специалист Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова высказала мнение, что информация из соцсетей об обнаружении гадюки в Новосибирской области может соответствовать действительности, сообщил «Om1 Новосибирск».

Местный житель обнаружил и сумел поймать гадюку обыкновенную в окрестностях Колыванского шоссе. Видеозапись, на которой мужчина удерживает в руках черную змею, а затем отпускает ее в траву, появилась в популярных телеграм-каналах региона. Эксперт Богомолова допускает, что информация соответствует действительности.

По словам Богомоловой, подобные встречи с гадюками действительно возможны в пределах Новосибирской области. Эксперт уточнила, что расстояние «недалеко от Колыванского шоссе» может составлять до километра, что представляет собой типичную среду обитания для различных диких животных, включая и этот вид ядовитых змей.

«Колыванское шоссе — это достаточно далеко от города. Два-три года назад я в центре Академгородка отлавливала гадюк. Это вполне реально», — пояснила специалист.

