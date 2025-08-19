Гагаринцы, инженеры, фермеры и летчики: какие необычные классы открылись в российских школах

По информации издания, с 1 сентября 2024 года в одной из школ Кемерово открылся первый в Кузбассе кадетский авиационный класс. Еженедельно занятия проходят в аэротрубе. Школьников обучают управлению БПЛА. Для поддержания физической формы ученики посещают тренировки по рукопашному бою. Все занятия в рамках дисциплины проходят бесплатно.

«Предметы у профильного класса необычные: кадетская этика, кадетский вальс, кадетский хор. В новом году к внеурочной деятельности добавятся занятия по скалодрому», — сообщил VSE42.Ru.

По данным издания, для школьников также оборудованы агротехнологические классы. Во время занятий ученики получают теоретические знания, необходимые для работы в сельском хозяйстве и ветеринарии. Практику они проходят у местных фермеров и крупных товаропроизводителей. В каждой школе выбран профиль, например, птицеводство.

По информации издания, в регионе также встречаются инженерные классы. Ребята узнают о современных технологических проектах. Занятия часто проходят в специализированных кабинетах и лабораториях. Помощь оказывают промышленные региональные предприятия.

«Учителя отмечают, что в кузбасских школах все-таки особенно остро ощущается дефицит педагогов технического профиля, которые бы способствовали развитию инженерных навыков у подростков из космических отрядов», — сообщил VSE42.Ru.

Ранее эксперт Хисамова перечислила бесполезные покупки к школе, к которым отнесла многоярусные пеналы и фигурные ластики.