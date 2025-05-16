Из стены средневековой церкви в Португалии выпали 12 замурованных скелетов

В Португалии на месте обрушившейся стены средневековой церкви нашли по меньшей мере 12 скелетов, сообщило издание Popular Mechanics.

По информации издания, для изучения скелетов были приглашены археологи. Специалисты предполагают, что церковный двор служил местом захоронения для нескольких поколений. Эксперты считают, что обнаруженные скелеты датируются XVI–XIX веками. Теперь археологи будут детально изучать скелеты, чтобы установить возраст людей, их пол и возможную причину смерти.

«Это нормально — находить кости на строительных площадках рядом с церквями, потому что раньше эти места использовались как кладбища», — сказал источник.

Эксперты отметили, что размещение кладбищ на территориях церковных дворов было распространенной практикой длительное время. Это стало причиной некоторых санитарно-гигиенических проблем населения, поэтому вскоре было решено о переносе кладбищ на окраины населенных пунктов. Исторические документы подтверждают данную информацию, отметили эксперты.

По информации издания, стена храма обрушилась из-за непогоды. Скелеты были обнаружены между строительным мусором. Разбор завалов на данный момент продолжается. Археологи не исключают, что будут найдены и другие скелеты. По их мнению, в стенах может оказаться все что угодно.

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