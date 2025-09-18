Метеоролог предупредила жителей Подмосковья о резком похолодании и первых заморозках

Метеоролог Татьяна Позднякова предоставила детальный прогноз погоды на ближайшие дни, сообщил REGIONS. Жителей Московской области ожидает характерная для середины сентября погода с резким похолоданием к концу рабочей недели.

«Температурные показатели ночью опустятся до 8 градусов выше нуля, а днем едва преодолеют отметку в 15 градусов», — сказала эксперт о погоде 22 сентября.

Согласно экспертному прогнозу, в регионе установится типичная осенняя погода: дневные температуры останутся комфортными, но будут заметно ниже, чем в первой половине месяца. Не исключены кратковременные дожди и усиление ветра, что связано с прохождением атмосферных фронтов. Метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что уже в ближайшие сутки ночи в Подмосковье станут значительно прохладнее, а в отдельных отдаленных районах возможны даже первые заморозки.

Позднякова также уточнила, что температурный режим будет распределяться неравномерно по территории области. Конкретно на пятницу, 19 сентября, синоптик прогнозирует ночную температуру не выше +11°C. Утренние показатели, согласно прогнозу эксперта, останутся на этом же уровне, а днем воздух прогреется максимум до +17 °C. Ветровая нагрузка будет минимальной — ожидаются слабые порывы до 2 м/с.

«В субботу, 20 сентября, температура в дневные часы составит примерно +10…+16 градусов, местами до +17 — в южной части области; ночью +3…+8 градусов. Осадки: вероятность дождя средняя, возможны кратковременные моросящие дожди или умеренные кратковременные ливни, особенно в первой половине дня при проходе фронта. Ветер: западный и юго-западный, умеренный, при усилении фронта порывы до 12–18 м/с», — уточнила спикер.

По информации синоптика, прохождение фронтальной системы может вызвать выпадение кратковременных осадков в виде дождя и усиление ветра, местами до порывистого. Это связано с перепадами атмосферного давления и температурными контрастами между различными воздушными массами.

«Осадков не предвидится! Днем [21 сентября] столбики термометров достигнут около 14 градусов выше нуля, ветер будет дуть северо-западный, слабый или умеренный, утром порывы могут сохраняться», — уточнила эксперт.

Ранее синоптик Позднякова рассказала, что настоящий снег придет в Москву не раньше середины октября.