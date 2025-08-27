Мошенники используют данные о ГОСТе на школьную форму для обмана россиян

Мошенники находят различные способы обмана россиян. В преддверии начала учебного года в зоне риска оказываются родители и школьники. Врио начальника отдела по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД по Кузбассу Евгений Захаренко на брифинге 27 августа рассказал о наиболее распространенных случаях, чтобы граждане были бдительными, сообщил VSE42.Ru .

По информации эксперта, мошенники рассылают несовершеннолетним сайты якобы с примерами школьной формы. При переходе на порталы информация, собранная на гаджете, становится доступной для злоумышленников. Еще одна схема мошенничества — прислать школьнику сайт, с которого предложено скачать искусственный интеллект. Ребята пользуются нейросетью для выполнения домашних заданий, поэтому открывают опасные источники.

«Согласно другой схеме, аферисты предлагают школьникам заработать путем просмотра видео популярных блогеров. Они отправляют детям ссылки и просят ввести банковские данные родителя и код и СМС под предлогом дальнейшего перевода денег по этим реквизитам», — сообщил VSE42.Ru.

Евгений Захаренко рассказал, что жертвами мошенников также становятся родители первоклассников. Злоумышленники просят прислать персональные данные. Они сообщают, что информация необходима для заполнения различных анкет и документов. Иногда присылают коды. Родителей обманывают, что код отправлен для получения бесплатного питания или добавления их ребенка в класс.

