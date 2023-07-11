Москитная сетка не уберегает от падения: в Удмуртии пострадали малыши

За один день в нескольких городах Удмуртии из окна выпали двухгодовалые малыши, сообщает udm-info.ru . В каждом случае ребенок облокотился на москитную сетку и с ней же полетел вниз.

Так, пострадала двухлетняя девочка. Малышка с семьей живет в Ижевске на третьем этаже. Ребенок выжил. С черепно-мозговой травмой был доставлен в республиканскую больницу.

В Алнашском районе произошел похожий случай. Маленький мальчик, которому тоже два годика, облокотился на сетку и выпал. Малыш живет с семьей в квартире на втором этаже. Он также выжил и был госпитализирован.

Оба случая разбирают правоохранительные органы. С начала 2023 года в Удмуртии уже зафиксировано пять случаев выпадения детей из открытых окон.