На побережье Таганрогского залива снова нашли пятна нефтепродуктов

На побережье Таганрогского залива в районе Богудонии специалисты вновь зафиксировали следы субстанции, напоминающей нефтепродукты. Как сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова в своем МАХ-канале, загрязнение оперативно устранили, сообщил РБК.

По информации главы города, штаб совместно с волонтерами организовал ежедневное патрулирование береговой линии — осмотры проводятся дважды в сутки. Мониторинг экологического состояния как суши, так и акватории осуществляется в непрерывном режиме.

Ситуация с возможными источниками загрязнения находится под пристальным вниманием сразу нескольких надзорных структур: Росприроднадзора, Роспотребнадзора и Нижнедонского отдела рыбоохраны. Специалисты продолжают выяснять причины повторного появления пятен.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники нанесли удар по международным танкерам.