«Не выпускайте питомцев на самовыгул»: в подмосковном поселке массово пропадают собаки

Местные жители поселка Зендиково под Каширой считают, что неизвестные люди на машине увозят собак. В соцсетях они обращаются к горожанам быть бдительными, сообщил REGIONS.

По информации местных жителей, недавний инцидент связан с пропажей собак по кличкам Дина и Арчи. Они проживали на территории бывшей птицефабрики. Собаки были привиты и стерильны. Горожане уверены, что собаки живы. Однако они призвали односельчан быть бдительными. В первую очередь рекомендовано отказаться от самовыгула.

«Не выпускайте питомцев на самовыгул, даже если это деревня. Фиксируйте номера машин и приметы этих людей», — предупреждают зендиковцы в соцсетях.

Призывы к бдительности стали поводом для дискуссии в соцсетях. Одни пользователи согласны с тем, что важно следить за питомцами. Хищение собак, по их мнению, недопустимо. Другая часть подписчиков высказала мнение, что нередко собаки нападают на домашнюю птицу. Так, недавно стая собак сделала подкоп под забор. Жертвами нападения стали 70 кур.

