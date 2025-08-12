Новая вакцина против рака успешно протестирована медиками

По информации издания, апробированная вакцина позволяет иммунной системе организма распознавать раковые клетки. При обнаружении клеток организм может уничтожать их. После хирургического вмешательства из-за онкологического заболевания вакцина поможет предотвращать рецидив. По такой же схеме работают и многие другие препараты, которые в последние годы были разработаны учеными для борьбы с различными видами рака.

По данным издания, противораковые вакцины персонализированы с учетом особенностей опухолей пациента. Многие препараты созданы на основе технологии мРНК. Вакцина против рецидива рака поджелудочной железы и колоректального рака уже производится в больших объемах. На данный момент апробация препарата прошла успешно, но в эксперименте приняли участие 25 пациентов. Ученые намерены проводить исследования и дальше. Предполагается, что стоимость вакцины не будет слишком дорогой. Кроме того, такой способ лечения будет одним из наиболее щадящих.

«После длительного наблюдения за участниками исследования мы смогли доказать, что у группы пациентов, у которых выработался иммунный ответ, больше шансов на то, что рак не вернется и они проживут дольше, чем можно было ожидать», — сказал профессор Зев Уэйнберг, онколог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и соавтор исследования.

Ранее сообщалось, что вакцина от клещевого энцефалита может стать эффективнее и дешевле.