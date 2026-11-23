Подмосковье активно укрепляет транспортную сеть: в 2026 году автобусный парк региона пополнился 252 единицами техники. По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, закупку провело АО «МОСТРАНСАВТО»: в партию вошли 166 автобусов большого класса, 30 — среднего и 56 — малого. Машины распределили по 125 маршрутам, чтобы сократить интервалы и разгрузить самые востребованные направления, сообщил REGIONS.

Закупка прошла в рамках программы льготного лизинга Минпромторга России и региональной госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно‑транспортного комплекса» на 2023–2029 годы. Особое внимание уделили транспортным узлам: 104 автобуса направили на 40 маршрутов к МЦД, 102 — на 49 маршрутов к железнодорожным станциям, еще 104 — на 24 маршрута к метро. Дополнительно шесть автобусов усилили четыре маршрута, которые не связаны с железной дорогой, — это помогает укрепить общую связность сети.

«Кроме того, за время проекта Москва — Область высвободили 316 автобусов и распределили на 116 маршрутов», — отметили в министерстве.

При этом власти ориентируются не только на плановые показатели, но и на обратную связь от жителей. В Минтрансе отмечают, что обращения поступают через портал «Добродел», соцсети и электронную почту: чаще всего люди обращают внимание на долгое ожидание транспорта и переполненные салоны. По частоте упоминаний в обращениях в зоне особого внимания — Ленинский округ, Домодедово и Балашиха (по длительности ожидания), а также Ленинский округ, Балашиха и Красногорск (по переполненности).

«Все эти обращения анализируются, при необходимости на маршрут добавляются автобусы», — пояснили в министерстве.

Чтобы распределение транспорта было максимально эффективным, специалисты учитывают сразу несколько параметров: пассажиропоток, процент выполнения рейсов, недовыпуск автобусов, возраст и состояние подвижного состава, а также конкретные жалобы на нарушения расписания и нехватку машин нужного класса. Приоритет отдают направлениям, которые связывают жилые районы с крупными транспортными узлами — МЦД, метро и железнодорожными станциями.

Что касается планов на 2027 год, объем новых закупок напрямую зависит от выделения финансирования. После этого в регионе оценят реальную потребность в транспорте и сформируют заказ. Соответственно, список маршрутов и муниципалитетов, где усилят сообщение, станет известен позже — после утверждения бюджета и расчетов.

Ранее сообщалось, что пассажиры Подмосковья смогут подтвердить право на льготный проезд в автобусах с помощью МАКС ID.