В ночь на 3 сентября обломок БПЛА с действующим снарядом упал на здание ж/д станции в Ростовской области, сообщила rostovgazeta.ru. В СКЖД проинформировали, что в результате ЧП задерживается 23 поезда. Некоторые из них опаздывают уже на 4,5 часа.

По информации издания, в результате атаки БПЛА на регион нарушилась контактная сеть на ж/д станции. Это стало причиной остановки движения. Посреди ночи пассажиров экстренно эвакуировали. Люди, которые ожидают отправки более четырех часов, обеспечены питанием.

«Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов», — заверили в СКЖД.

По данным издания, на здание станции упал обломок БПЛА с действующим снарядом. В результате инцидента никто из пассажиров и сотрудников не пострадал. По данным СКЖД, электроснабжение было оперативно восстановлено. На место происшествия прибыли саперы.

По информации издания, в городе Белая Калитва Ростовской области в двух многоквартирных домах и в припаркованных поблизости автомобилях разлетелись на осколки стекла. С подобной проблемой столкнулись жители региона, проживающие в поселке Коксовом. Ростовчан информировали об опасности. Людей призывали покинуть улицы и занять самые безопасные помещения. На место падения БПЛА оперативно прибыли представители экстренных служб, которые ликвидируют последствия.

Ранее сообщалось, что за ночь над Россией сбили 105 украинских дронов.