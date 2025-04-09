«Оттуда можно и не вернуться»: в ГД оценили решение об отправке генерала Попова на СВО

Минобороны поддержало просьбу генерала Попова отправить его в зону боевых действий. Парламентарий Андрей Колесник также положительно относится к подобной инициативе. Бывший командующий 58-й гвардейской армией ранее обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разрешить ему выполнять боевые задачи в зоне СВО. Член комитета ГД по обороне Колесник высказал мнение, что именно добровольное решение генерала имеет особое значение. Он считает, что такая просьба — это достойный поступок, который заслуживает уважения.

«Он (Попов. — Прим. ред.) предпочел не отсиживаться где-то в тепле, а пойти на фронт. Оттуда можно и не вернуться», — отметил Колесник.

Парламентарий Колесник отметил, что на Руси все высокопоставленные военные лица всегда искупали свои ошибки кровью. Если генерал Попов и допустил ошибку, то он имеет право исправить ситуацию. Принимать решение, виноват человек или нет, имеет право только суд. Парламентарий признался, что уважает поступок генерал-майора.

«Я думаю, это поступок офицера и генерала», — заявил парламентарий.

Ранее сообщалось, что генерала Попова отправили в СИЗО из-за перекура.