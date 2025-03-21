Песков: Путину передали просьбу генерала Попова

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину доложили об открытом письме подсудимого генерала Ивана Попова с просьбой позволить ему отправиться в зону спецоперации для выполнения боевых заданий, сообщило РИА Новости.

По данным СМИ, в письме бывший командующий 58-й гвардейской армией также просит президента Владимира Путина лично разобраться в ситуации. Генерал Попов отрицает все инкриминируемые ему обвинения. Журналисты попросили Дмитрия Пескова рассказать, какая реакция Кремля была на получение подобного письма.

«Я никак не могу комментировать это письмо. О нем известно, оно было опубликовано и, разумеется, оно и доложено главе государства. Других комментариев у меня нет», — отметил Дмитрий Песков.

Следствие предполагает, что генерал может быть причастен к хищению изделий металлопроката, на приобретение которого были выделены средства из бюджета администрации Запорожской области. Товары приобретались с целью их дальнейшего распространения как гуманитарной помощи. Изделия предназначались для оборудования инженерных сооружений с оборонительной миссией на линии боевого соприкосновения. Предполагается, что генерал получил материальную выгоду.

Ранее сообщалось, что генерала Попова отправили в СИЗО из-за перекура.