Песня Клавы Коки спасла жизнь товарищам бойца из Подмосковья

Председатель Совета депутатов городского округа Роман Тикунов рассказал об истории возникновения позывного Клав у военнослужащего из Павловского Посада, который спас жизни своим товарищам благодаря решительным действиям и выдержке, сообщил REGIONS.

По данным издания, историей с депутатом поделился сам военнослужащий во время получения очередной партии гуманитарной помощи. Он рассказал, что товарищи получили ранения во время выполнения боевых заданий в районе Теткино. Бойцам отдали приказ передвигаться пешком.

«Дмитрий, рискуя ослушаться приказа, не смог оставить их одних. Он выдвинулся на своей старенькой „четырке“ (ВАЗ-2114), чтобы их забрать. Подъехал в темноте к посадке, где друзья прятались от дронов. Когда раненые выскочили к машине, дрон ударил буквально между ними и автомобилем. Осколками ребят посекло, но адреналин не дал сразу понять, насколько тяжело», — сказал Роман Тикунов.

По словам депутата, военнослужащий из Павловского Посада на всю громкость включил в салоне автомобиля песню Клавы Коки и начал очень громко подпевать. В тот момент было важно, чтобы сослуживцы не потеряли сознание — боец максимально отвлекал их внимание от боли. И это удалось: бойцы также подпевали. Он добрался до полевого госпиталя, а уже на следующий день раненых прооперировали. С тех пор у героя появился на первый взгляд очень ироничный позывной — Клав. Депутат уверен, что история о спасении товарищей — пример настоящего человеческого мужества и братства военнослужащих России.

«Сам он (военнослужащий из Подмосковья. — Прим. ред.) говорит об этом просто: „Да что тут героического. Попробовал поддержать ребят, чтобы не выключались. Вот и все“», — сказал Роман Игоревич.

