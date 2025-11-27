Подорожание неизбежно: с 2026 года придется платить больше за квартиру, машину, свет и еду

В 2026 году россияне столкнутся с повышением ЖКХ, стоимости продуктов, электроники и бытовой техники, недвижимости, топлива и автомобилей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Корреспондент Сибдепо проанализировал информацию официальных ведомств о подорожании различных услуг с 1 января 2026 года. Так, согласно официальным данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), расходы населения на оплату коммунальных услуг возрастут в среднем на 10%. Рост цен зависит также от конкретного региона.

По информации издания, в связи с новым методом расчета утильсбора с 1 декабря стоимость автомобилей значительно повысится. Предполагается, что подорожает также топливо. Не исключено, что многие компании будут вынуждены поднять цены на свои товары и услуги.

«Рост цен, подорожание продуктов и услуг — неизбежно. Но кузбассовцам важно помнить: подобные "скачки" были всегда и главным фактором становится – осознанность. Важно планировать свой бюджет, по возможности припрятать "финансовую подушку", а также выбирать проверенные и стабильные компании по предоставлению услуг», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По прогнозу Сбера, цены на новостройки могут вырасти на 5–7% при прогнозируемой инфляции примерно 5,5%. В настоящее время на рынке недвижимости наблюдается переломный момент. С 1 сентября 2026 года также начнет действовать новый технологический сбор на бытовую технику и электронику, что отразится на конечной стоимости товаров.

По данным издания, в 2026 году году ожидается рост цен на продукты. Причины тенденции — логистические маршруты, прогнозируемая инфляция и рост цен на топливо.

