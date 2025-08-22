После мощного пожара суд закрыл ТЦ «Лапландия» из-за угрозы жизни людей

Деятельность по эксплуатации ТРЦ «Лапландия» временно прекращена на основании решения суда, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал Объединенного пресс-центра судов Кемеровской области.

По информации ведомства, соответствующее предложение внесли сотрудники прокуратуры. Они считают, что администрация торгового центра в Кемерово сможет устранить различные нарушения в срок до 1 июля 2026 года. После мощного пожара представители ведомства проверили условия эксплуатации объекта массового пребывания людей и выявили несоответствия требованиям пожарной безопасности.

По данным ведомства, параллельно подано ходатайство о полном устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности. Для лиц, которые работают или посещают торговый центр, создана угроза причинения вреда жизни и здоровью.

«Суд удовлетворил ходатайство и. о. прокурора и постановил принять обеспечительные меры в виде запрета ООО "Лапландия" деятельности по эксплуатации ТРЦ "Лапландия" до устранения всех выявленных нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц», — указано в сообщении.

По информации ведомства, решение суда подлежит немедленному исполнению с правом обжалования.

Ранее сообщалось, что пострадавший от мощного пожара ТЦ «Лапландия» могли закрыть после трагедии в «Зимней вишне».