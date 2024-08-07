Продавцы Тюмени: вейпы свободно продают подросткам, чтобы «сделать кассу»

Согласно статистике, 90% людей, которые курят вейпы, являются несовершеннолетними. Закон запрещает детям продавать электронные сигареты и реализовать товар вблизи общеобразовательных учреждений. Однако часто все требования нарушают сами продавцы.

Сотрудники некоторых тюменских точек рассказали, что руководство не против продажи вейпов подросткам. Действует негласное правило: маленьким детям не продавать. Подросткам — только тем, кто на вид выглядит на 18 лет. Требовать предоставить документы руководители не просят.

« В наших интересах собрать «кассу», а подростки — тоже клиенты», — рассказал «Нашему городу» один из продавцов электронных сигарет.

Школьники также признались, что купить электронную сигарету не составляет особого труда. 14-летнему подростку уже продадут без каких-либо вопросов. Ребята говорят, что курят в школе очень многие. Для этого уединяются в туалетах. Пока нет учителя, могут покурить и в кабинете.

«У нас и пятиклассники курят эти сигареты», — рассказал школьник.

Медики обеспокоены сложившейся тенденцией. Они опровергают миф, что электронные сигареты менее опасные, чем обычные. Подростки выбирают их также из-за отсутствия неприятного запаха. Производители сделали все, чтобы привлечь несовершеннолетнего потребителя. Курение обычных сигарет быстрее заподозрят родители.

«При использовании электронных сигарет происходит термическое разложение пропиленгликоля и глицерина, содержащихся в жидкости для заправки картриджа, сопровождаемое выделением токсичных акролеина и формальдегида и еще нескольких десятков химических соединений, имеющих потенциальную опасность», — объяснила Оксана Конищева, заведующая диспансерным отделением ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер».

Ранее сообщалось, что депутат ГД Куринный поддержал крупные штрафы для родителей за курение детей.