Путин подписал закон об ограничении выезда за границу лиц, которые владеют гос тайной

На сайте правовой информации опубликован закон об изменении правил выезда за границу лицам, владеющим информацией, которая относится к категории «государственная тайна». Законопроект подписан президентом России Владимиром Путиным.

Ели гражданин РФ, который имеет доступ к секретной информации государственного значения, собирается выезжать за территорию России, он обязан проинформировать об этом ФСБ и СВР.

В законопроекте четко прописано, какие категории лиц имеет право быть осведомленными о государственной тайне. Также установлен срок, на время которого оглашать информацию запрещено. Введен новый термин «режим секретности». Права таких граждан будут ограничены. Правительство РФ и президент будут контролировать, кто именно получает доступ к секретным данным. В случае выявления компрометирующей информации, гражданину будет отказано в получении таких полномочий.

В законопроекте также прописано, в каких случаях представители ФСБ и СВР имеют право отказать в выезде за границу РФ, и в каких случаях разрешено решение обжаловать.