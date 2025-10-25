Reuters: США готовят новые санкции против России в случае отказа от мира

Администрация американского президента Дональда Трампа разработала очередной пакет санкций против России, который может быть введен при отсутствии прогресса в урегулировании украинского конфликта. Об этом информирует Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Согласно данным инсайдеров, основные ограничения в разработанном пакете сфокусированы на двух ключевых направлениях — банковской системе и объектах нефтетранспортной инфраструктуры. Поясняется, что эти меры частично являются ответом на официальный запрос украинской стороны, которая на прошлой неделе призвала администрацию США полностью отключить российские финансовые учреждения от расчетов в американской валюте.

Как указывают источники издания, президент Дональд Трамп, по всей видимости, возьмет паузу продолжительностью в несколько недель. Этот период планируется использовать для анализа реакции российских властей на предыдущие ограничения, введенные 22 октября. Хотя глава Белого дома в принципе не исключает возможности утверждения новых санкций, их практическая реализация в течение октября источникам представляется маловероятной.

