Россияне призвали обратить внимание на поведение матери из Кузбасса

В соцсетях появился пост с просьбой проверить, как жительница пгт Промышленная относится к своему двухлетнему сыну, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, автор сообщения просит разобраться в ситуации сотрудников правоохранительных органов. Он считает, что женщина в общении со своим ребенком проявляет жестокость. Предположительно, она не кормит сына в том количестве, как этого требует детский организм. Опыт материнства, по информации пользователя соцсети, у женщины есть. Она многодетная мама.

«Ребенок живет в страхе, не знает, что такое мамина забота и любовь», — рассказал автор сообщения.

По данным автора сообщения, ребенка кормит отец. Он работает, поэтому еду малыш получает поздним вечером. На протяжении дня женщина не меняет памперс сыну. Автор сообщения располагает информацией, что это также папина обязанность. Таким образом, целый день малыш ходит не мытый и голодный. Автор сообщения считает, что есть все основания проверить отношение матери и к старшим детям. По его данным, они не посещают детский сад. Женщина также не обращается в поликлинику для обязательного регулярного осмотра ребят.

