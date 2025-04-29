Синоптик Позднякова назвала причину резких погодных изменений на майские выходные

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова назвала причину резких погодных изменений на майские выходные, которые происходят каждый год, сообщило интернет-издание «Абзац».

Эксперт рассказала, что переходные периоды имеют определенные особенности. Так, в одних регионах России земля только начинает прогреваться. В других областях, которые расположены южнее, снег уже сошел. Как следствие, образуются контрастные фронты. Именно они и влияют на температурный режим в разные дни.

«Это особенности переходных сезонов: перепады ощущаются особенно ярко, потому что Арктика еще холодная, там лежит снег, как и на большей части России, а уже на юге тепло», — рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Эксперт пояснила, что в зимний или летний период времени воздушные массы сталкиваются с разными температурными характеристиками. Это становится причиной того, что осадки выпадают в виде дождя, а не снега.

По мнению метеоролога Поздняковой, стремительное ухудшение погодных условий — это не особенность нынешнего года. Подобные изменения фиксировались и 20 лет назад. Резкие перепады положительно отражаются на регулировании числа насекомых. Они не влияют на самочувствие людей.

Ранее синоптик Ильин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какая погода ждет жителей столицы и региона на неделе.