Сообщили о звуке бензопилы — спасли дерево: как жители Владивостока помогают правительству

По информации издания, на протяжении шести месяцев 2025 года во Владивостоке было выявлено 73 нарушения, связанных с незаконной вырубкой зеленых насаждений. Ущерб составил 15,2 млн руб. В настоящее время удалось взыскать с нарушителей 5 млн руб. Александр Волобуев рассказал, как проходит работа по выявлению нарушений.

Спикер поделился, что большую роль в процессе играют местные бдительные жители. Горожане часто информируют, если слышат в своем районе звуки работающей бензопилы. Специалисты оперативно реагируют и проверяют наличие разрешительных документов. Данные передают сотрудникам правоохранительных органов, которые при необходимости фиксируют акт нарушения. Это позволяет в дальнейшем возмещать нанесенный ущерб.

Александр Волобуев считает, что эффективный способ борьбы — контроль. Зеленые насаждения закрепляются за организациями и большими коллективами, которые несут за них ответственность. Это помогает специалистам вести учет деревьев и быстро реагировать на любые изменения.

«Я уверен, что будущее у города светлое, и мы видим перед собой только позитивные перспективы. Мы будем продолжать работу по улучшению экологии, привлекать жителей, развивать новые проекты и сохранять природу для будущих поколений. Уверен — у нас все будет хорошо. Все у нас будет хорошо», — корреспондент «Восток-Медиа» поговорил с начальником управления охраны окружающей среды Владивостока Александром Волобуевым.

