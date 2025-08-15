Стало известно, стоит ли жителя Подмосковья ожидать возвращения лета

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала REGIONS, что последний рабочий день на текущей неделе радует жителей Подмосковья теплой летней погодой. По ее мнению, в субботу, 16 августа, также установится приятная погода, благоприятная для поездок на дачу или прогулки.

Эксперт отметила, что установившаяся в регионе погода соответствует привычным для середины августа температурным показателям. До конца дня осадков в Подмосковье не ожидается. Синоптик проанализировала данные за период с понедельника по пятницу. Эксперт пришла к мнению, что 15 августа — самый теплый день на текущей неделе в Подмосковье.

По данным синоптика, в ночные часы температура достигала отметки плюс 13–15 градусов. Лишь в некоторых районах Московской области зафиксирована более низкая температура.

«Днем температура будет расти и достигнет отметки плюс 23–26 градусов», — рассказала она.

По данным эксперта Поздняковой, атмосферное давление в регионе в пятницу, 15 августа, составляет 756 мм ртутного столба. До конца текущего дня осадки не ожидаются. Приближающийся выходной жителей региона также порадует: ожидается теплая летняя погода. Августовское время прекрасно подойдет для отдыха на даче или прогулок на свежем воздухе.

