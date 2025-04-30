Толпа цыган набросилась на полицейских на кладбище в Ставропольском крае

В Ставропольском крае на территории кладбища между сотрудниками правоохранительных органов и цыганами произошла драка, сообщил телеграм-канал Mash. Правоохранители были вынуждены вызвать подкрепление.

По данным канала, инцидент произошел 28 апреля в Зеленокумске. Цыгане распивали спиртные напитки на территории кладбища. В момент, когда еды не хватило, они брали с могил куличи. Компании из мужчин и женщин сделали замечание. Их предупредили о наложении штрафных санкций в случае нарушения общественного порядка. Цыгане накинулись на полицейских.

По информации канала, участников драки доставили в отделение полиции. Против одного человека могут возбудить уголовное дело. В настоящее время вопрос остался нерешенным. Троим участникам конфликта выписали административные штрафы.

По информации телеграм-канала Baza, были задержаны трое самых активных среди цыган. Трое сотрудников МВД после нападения были вынуждены обратиться в больницу. Сообщается, что полицию вызвали посетители кладбища, которые были возмущены шумом. Цыгане поставили на территории кладбища столы и устроили застолье.

«Задержаны трое зачинщиков, им грозит до пяти лет по ст. 318 УК РФ „Применение насилия в отношении представителя власти“. Извинения нападавших прилагаются», — сообщил SHOT.

Цыганам, напавшим на полицейских, грозит до пяти лет заключения в колонии, сообщил телеграм-канал SHOT. Они публично попросили прощение перед правоохранителями.

Ранее сообщалось, что в садике Приморского края на глазах у детей и сотрудниц подрались мамы воспитанников.