Уиткофф пояснил, почему больше нет причин для прекращения огня на Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил в интервью CNN, что американская сторона больше не ориентирована на прекращение огня на Украине.

Спикер пояснил, что после переговоров президентов РФ и США на Аляске у американской стороны в приоритете более масштабная задача — содействовать в полноценном мирном соглашении по Украине. Спецпосланник заявил, что на прошедшей встрече удалось обсудить многие факторы, влияющие на приближение подписания мирного соглашения.

«Мы настроены на то, чтобы попытаться выработать мирное соглашение, которое очень, очень быстро завершит бои. Быстрее, чем прекращение огня. Мы изучили все типы вопросов, которые бы обсуждали и согласовывали во время прекращения огня», — сказал спецпосланник президента США.

По мнению спецпосланника, ранее Россия уже смягчала свою позицию по некоторым вопросам. После встречи лидеров наблюдается готовность Москвы еще больше смягчить некоторые требования. Стивен Уиткофф отметил, что переговоры по украинскому кризису перешли в фазу обсуждения комплексного мирного соглашения. Принимать временные меры, какими является прекращение огня, на данном этапе уже неактуально.

По словам спикера, отсутствие договоренностей о прекращении огня Вашингтон не считает неудачей. Госсекретарь США Марко Рубио ранее в интервью NBC отметил, что прекращение огня остается в текущей повестке, однако намного важнее добиться полного и долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее спецпосланник президента США заявил, что Россия пошла на уступки по пяти регионам Украины.