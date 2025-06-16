В кафе Кузбасса мясо для шашлыков мыли в раковине без системы водоснабжения

В пресс-службе ГУ ФССП по Кемеровской области проинформировали о временном закрытии кафе в Междуреченске из-за нарушения санитарных норм, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве отметили, что сотрудники перед приготовлением шашлыка мыли мясо в раковине, в которой не была оборудована система водоснабжения. Представители ведомства не обнаружили никаких дезинфицирующих средств, которые предназначены для ежедневной уборки. Столовую посуду также не дезинфицировали. В ходе проведенной проверки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства были выявлены также другие нарушения.

По информации ведомства, сотрудники не проходили перед трудоустройством медосмотр. На них не были заведены книжки. Представители уверены, что приготовление еды в антисанитарных условиях негативно отражается на здоровье и жизни людей.

По данным ведомства, сотрудники на регулярной основе будут проверять, чтобы владелец точки общепита выполнил все рекомендации и требования. Деятельность предприятия общественного питания приостановлена сроком на 35 суток.

«Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ „Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения“», — сообщила пресс-служба ГУ ФССП России по Кемеровской области — Кузбассу.

Ранее сообщалось, что судебные приставы приостановили работу кафе в Кузбассе, в меню которого есть шаурма.