В Подмосковье найдено место, где Ван Гог мог написать известную картину

Жительница микрорайона Заря Валентина Соловьева предоставила REGIONS фото обнажившихся корней гигантской сосны, на которые она обратила внимание на берегу озера Дивное. Горожанка уверена, что именно эта локация стала прототипом известной картины Винсента Ван Гога «Корни деревьев».

Валентина рассказала, что совсем недавно посетила выставку картин Ван Гога. Жительница Балашихи является поклонницей художника. Она призналась, что ценит в работах мастера субъективное восприятие окружающего мира.

«Любуясь природой Зари, я увидела очень живописные корни, напоминающие картину Ван Гога. Недавно я в очередной раз была на выставке его работ, и все еще находясь под впечатлением, соотнесла увиденное на нашем пляже с одной из его картин. Это же те самые корни, с полотна Ван Гога», — поделилась Валентина.

Согласно одному из предположений, художник погиб через несколько часов после окончания работы над картиной «Корни деревьев». Это делает полотно еще более ценным для любителей искусства. Поклонники Ван Гога периодически замечают некие сходства необычных корней в своем городе с теми, что изобразил художник. Не всегда есть сведения, что мастер посещал эти населенные пункты.

Искусствовед Вутер ван дер Веен в 2020 году назвал точное место, где была написана картина. Корни находится на берегу реки Уаза во Франции.

