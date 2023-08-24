Верхушка «Вагнера» и соратники Пригожина: стали известны имена летевших с Пригожиным в его самолете

Крушение самолета бизнесмена Евгения Пригожина в Тверской области произошло вечером 23 августа. Тогда же выяснилось, что вместе с основателем ЧВК «Вагнер» в списке пассажиров значились и другие люди. Росавиация подтвердила гибель Пригожина и привела имена находившихся вместе с ним на борту.

В списке значатся следующие граждане: Дмитрий «Вагнер» Уткин — командир ЧВК, в честь его позывного названа и сама компания. Подполковник запаса и профессиональный военный, отвечал за командование и боевую подготовку солдат. Был близким другом Евгения Пригожина и часто сопровождал его, но избегал фото- и видеосъемки.

Валерий Чекалов — генеральный директор компании «Евро полис», которая находится под санкциями ЕС за связи с ЧВК «Вагнер» и Евгением Пригожиным. Занимался организацией питания для военных. Сам Чекалов находился под санкциями США.

Евгений Макарян — боец ЧВК «Вагнер» с 2016 года, воевал в Сирии. Внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Сергей Пропустин — гранатометчик и разведчик, работал на «Вагнер» с 2015 года. Внесен в базу данных украинского «Миротворца».

Александр Тотмин — еще один боец ЧВК «Вагнер», который, по данным «Миротворца», представлял интересы компании в Судане.

Николай Матусеев — стрелок, воевавший в Сирии. Мало известен.

Также во время крушения самолета погибли члены экипажа: командир Алексей Левшин, пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.

Ранее мы писали о том, что СК возбудил уголовное дело из-за крушения самолета Пригожина.