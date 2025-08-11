Вода добралась до ступенек: кемеровчанка сообщила об очередном затоплении подвала дома

Жительница Кемерово рассказала, что подвал многоэтажного дома в очередной раз подтопило. В квартире с женщиной проживает двое детей. Одному из них восемь месяцев, сообщило VSE42.Ru .

Жительница представила редакции видео: дверь в подъезд открыта, из подвала валит пар, вода добралась до ступенек. По словам горожанки, в квартире тяжело дышать. Женщина открыла окна, но это не помогло решить проблему. Очередное подтопление произошло на выходных. В понедельник, 11 августа, на место происшествия прибыл слесарь.

«Кондиционеры просто круглосуточно пашут на выветривание, подъезд открыт», — рассказала женщина.

Жительница дома также рассказала, что свободный вход в подъезд приводит к появлению в здании людей без определенного места жительства. Кроме того, в подъезд приходят компании молодых людей, которые распивают алкогольные напитки. Нередко люди испражняются в подъезде. По словам собеседницы издания, сотрудники правоохранительных органов проинформированы о проблеме. Кроме того, идут судебные разбирательства. Жильцы обратились за помощью к адвокату.

Редакция VSE42.ru ранее обращалась за комментариями в ответственные структуры. По данным издания, представители некоторых ведомств не предоставили ответ на запрос. Другие отказываются нести ответственность, предлагая обращаться в различные ведомства.

