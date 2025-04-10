Военный эксперт считает странным решение отправить генерала Попова в «Шторм»

Военный эксперт из Волгограда Антон Щепетнов высказал мнение, что отправка генерала Ивана Попова в зону спецоперации в штурмовую бригаду — это нонсенс, сообщили novostivolgograda.

В СМИ появилась информация, что Попова назначат командовать штурмовым отрядом «Шторм Z», в который входят бывшие заключенные. По данным издания, у генерала есть два варианта — дожидаться решения суда или отправиться в зону СВО. Ему грозит около шести лет колонии. Кроме того, он лишится звания.

Военный эксперт Антон Щепетнов отметил, что на командира штурмового отряда возлагается большая ответственность. Бывают такие задания, где допустить ошибку невозможно и смертельно опасно. По словам эксперта, иногда на задание может уйти десять человек, причем никто из военнослужащих не возвращается. Щепетнов напомнил, что на данный момент Попова не лишили звания генерала. По его мнению, он должен командовать батальоном.

«Я надеялся, что его вернут в армейское подразделение, а если в „Шторм“, это очень странно», — рассказал военный эксперт из Волгограда Антон Щепетнов.

Ранее сообщалось, что парламентарий Колесник поддержал решение об отправке генерала Попова на СВО.