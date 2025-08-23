Врио губернатора Хинштейн заявил об атаке ВСУ в «священный для всей страны праздник»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале проинформировал , что ВСУ предприняли попытку атаковать Курск. Глава отметил, что БПЛА противника упал в день разгрома фашистско-немецких захватчиков в Курской битве, который, по мнению Хинштейна, можно назвать священным праздником для всей России.

По информации главы региона, ПВО устранили вражеский объект. Обломки БПЛА упали на разные улицы Курса. Пострадал северо-западный микрорайон. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, чтобы оценить ситуацию и при необходимости оказать помощь. Предварительно установлено, что произошло возгорание автомобиля. Машина была припаркована возле дома. В одной из квартир повреждено окно.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Информация может обновляться по итогу окончания проведения подомового обхода. Александр Хинштейн написал, что жителям окажут помощь в восстановлении поврежденного имущества.

В период с 12.00 до 14.00 средствами ПВО перехвачено и уничтожено 20 дронов, сообщил телеграм-канал Минобороны РФ. Для атак противник выбирал беспилотники самолетного типа. ПВО работало в Брянской, Калужской, Смоленской и Курской областях.

