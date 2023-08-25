Жители Подмосковья могут отметить успехи региона на сайте Достижения.РФ

Подмосковье лидирует в строительстве жилья и цифровизации государственных услуг. Каких еще значимых успехов добился регион можно узнать на сайте Достижения.РФ, сообщают в пресс-службе правительства Московской области.

Помимо информации на этой платформе есть функция «голосовать». Выбор большой. Область представляет сразу десять наиболее удачных проектов.

«Проект Достижения.РФ реализуется в рамках подготовки международной выставки-форума «Россия», которая состоится в соответствии с Указом президента страны Владимира Путина в ноябре 2023 года на ВДНХ», - говорится в сообщении.

Процедура голосования проходит в четыре шага. Они описаны на главной странице сайта. Для начала в разделе «Достижения регионов» в общем списке нужно выбрать свою область. Сразу после этого выпадает список достижений с фото и подробным описанием каждого. Кстати Подмосковье, кроме строительства и цифровизации, добилось значимых успехов в социальной сфере, медицине, спорте, образовании, производстве продуктов питания и техники, сельском хозяйстве.

При этом, чтобы оставить свой голос не нужно проходить регистрацию на этом сайте или подтверждать личность на госуслугах. Достаточно просто кликнуть на понравившийся проект. Рядом с ним видна статистика – сколько человек уже отдали предпочтение именно этому достижению. А еще им можно поделиться со знакомыми или друзьями через соцсети. На этой же странице есть выбор всех месенджеров, которые работают сейчас в России. Так, что больше не нужно «перепрыгивать между окнами» на телефоне, чтобы сначала скопировать ссылку, а потом ее переслать.

Программа дает возможность оставить голос сразу под несколькими проектами, и не только Подмосковья, но и других регионов страны.