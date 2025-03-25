Актер «Сплетницы» Эд Уэствик и модель Эми Джексон объявили о рождении первенца

Модель Эми Джексон и актер сериала «Сплетница» Эд Уэствик стали родителями — у них родился первенец. Трогательные фотографии пара опубликовала в соцсетях.

На опубликованных кадрах Эми позирует в нежном белом платье вместе с Эдом, который выбрал светлый джемпер. На одной из фотографий Джексон с любовью держит малыша на руках, целуя его, а в другой — Уэствик нежно держит его маленькую ручку.

Счастливые родители сообщили, что у них родился сын, которого они назвали Оскар Александр Уэствик.

Известно, что у Эми Джексон уже есть пятилетний сын Андреас от предыдущих отношений с Джорджем Панайоту. Теперь ее семья расширилась, и Эми с радостью принимает новую жизнь.

Пара активно делится событиями своей жизни. В феврале они вместе посетили ежегодный ужин Британского азиатского фонда в Лондоне, где Эми в роскошном платье с золотыми блестками продемонстрировала округлившийся живот.

Эми и Эд встретились на ипподроме в Сильверстоуне в 2021 году. В 2022 году они окончательно перестали скрывать свои отношения, начав делиться совместными снимками в социальных сетях. В январе того же года Эд сделал Эми предложение на горнолыжном курорте в швейцарских Альпах, а в августе состоялась их пышная свадьба в Италии, где пара обменялась клятвами в прекрасном замке Рокка-Чиленто.

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