Без жестких диет и пластики: Жасмин раскрыла свои секреты молодости

Свой день рождения певица Жасмин отметила на сцене в Санкт-Петербурге в компании семьи, поклонников и звездных коллег. В интервью Леди Mail артистка откровенно порассуждала о принятии возраста, кинодебюте, воспитании внука и успехах 14-летней дочери в музыке.

Праздник артистки прошел в Петербурге на сольном шоу «Головоломка», где к ней присоединились Филипп Киркоров и Николай Басков. Жасмин призналась, что относится к возрасту с огромной благодарностью, называя каждый год привилегией и возможностью радоваться близким, а главным достижением считает своих детей.

Певица переживает насыщенный период: помимо гастролей, она готовится к юбилейному шоу в Москве и сентябрьской премьере фильма «Тренировка гнева» 2027 года, где впервые сыграла роль в кино.

Особое место в ее жизни занимает внук Борис — певица признается, что с радостью выполняет роль молодой бабушки и проводит с ним каждый вторник. 14-летняя дочь Маргарита также активно развивает музыкальную карьеру после окончания Гнесинки, а звездная мама учит ее не обращать внимания на хейт и добиваться всего своим трудом. Сам же вопрос физической формы артистка решает без экстрима: от жестких диет она давно отказалась в пользу здоровья.