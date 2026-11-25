Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

В Красногорске состоялся турнир по боксу, посвященный памяти 28 Героев-панфиловцев. За два дня на ринг спортивно-оздоровительного комплекса «Опалиха» вышли более 130 юных боксеров из Москвы и Подмосковья.

Соревнования объединили представителей 20 спортивных организаций, которые боролись за победу в трех возрастных категориях.

Как рассказал председатель Федерации бокса Красногорска Владислав Пыркин, турнир прошел при поддержке администрации округа и партнеров. В их числе — общественный благотворительный фонд «Энергия», который также содействует развитию массового и адаптивного спорта.

Для красногорских спортсменов турнир стал возможностью проверить свою подготовку в поединках с сильными соперниками. Победителям и призерам вручили медали и грамоты.