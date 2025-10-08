Боня продемонстрировала фигуру в откровенном наряде у водоема

Известная телеведущая Виктория Боня показала фигуру в откровенном наряде. Фотографию на фоне живописного водоема телезвезда опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети.

В состав этого образа вошел черный топ с глубоким вырезом и короткие джинсовые шорты голубого цвета. Дополнили этот ансамбль сумка через плечо, распущенные волосы и естественный макияж.

В начале сентября Боня сообщила о попытке взлома ее аккаунтов в социальных сетях. По словам телеведущей, злоумышленники предложили ей «договориться», пригрозив лишить ее доступа к личному блогу.

Звезда отказалась от какого-либо сотрудничества с хакерами и призвала своих поклонников распространить информацию о возможной атаке на ее цифровые ресурсы.