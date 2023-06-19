Экс-футболист сборной России Сенников провел мастер-класс на инклюзивном фестивале в Подмосковье

Инклюзивный фестиваль «Футбол – школа жизни» собрал в Наро-Фоминске сотни детей с ограниченными возможностями здоровья. Открытый урок мастерства провел для них участник чемпионатов мира и Европы, чемпион России Дмитрий Сенников.

По его словам, ему было очень интересно окунуться в атмосферу фестиваля. Он хорошо запомнил, как было здорово, когда в детстве на тренировку его команды приходили взрослые, опытные футболисты. И вот теперь он сам приехал к детям, показать технику игры и просто пообщаться.

«Не забуду этот день. Надеюсь, что и ребята тоже», — резюмировал Дмитрий Сенников.

Среди гостей фестиваля также были и другие известные персонажи — футболисты Дмитрий Градиленко, Эдуард Мор, Елена Рыжикова, музыканты Михаил Гребенщиков и Гарик Богомазов.

В футбольном турнире с участием команд Москвы, Подмосковья и Калужской области лучшими оказались ребята из ЦСШ № 1 Наро-Фоминска, Центра помощи семье и детям «Наро-Фоминский» и Шаховской школы-интерната.

Ранее мы сообщали, что чемпион России по футболу Александр Самедов отметил высокий уровень подмосковного проекта «Выходи во двор».