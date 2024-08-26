Фестиваль туризма и творчества «Красное Сельцо» прошел в подмосковном Воскресенске

В парке Кривякино в подмосковном Воскресенске состоялся фестиваль туризма и творчества «Красное Сельцо». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что традиционно фестиваль был приурочен к празднованию Спасов: медового, орехового и яблочного. На площадке фестиваля состоялись шумные и веселые народные гулянья с песнями, хороводами, театрализованными представлениями.

Также состоялась деловая программа, посвященная развитию туристического потенциала Воскресенска и Московской области в целом. Уже пятый год подряд сюда съезжаются профессионалы в области туризма и гостеприимства не только из Подмосковья, но даже из других регионов.

Глава муниципалитета Алексей Малкин рассказал, что в 2022 году фестиваль туризма и творчества «Красное сельцо» стал финалистом премии RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел».

Накануне губернатор Андрей Воробьев посетил освящение Храма Архангела Михаила Патриархом Кириллом в подмосковном Домодедово.