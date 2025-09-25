«Я и Норвегия против»: глава норвежских лиц рассказала о дискуссии по поводу допуска российских спортсменов

Глава Федерации лыжных видов спорта Тува Мо Дюрхауг рассказала о дискуссии, развернувшей во время заседания Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по поводу допуска российских и белорусских спортсменов.

FIS отложила окончательное принятие решения на октябрьское заседание. Россияне и белорусы не выступают на соревнованиях под эгидой организации с 2022 года.

«Конечно, есть разные точки зрения, однако нет никаких сомнений в том, за что выступаю я и Норвегия», — передает слова Дюрхауг NPK.

Она отметила, что дискуссия была долгой, а мнения различались в зависимости от географии, а также степени вовлеченности и участия в организации соревнований.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал, что Международный олимпийский комитет (МОК) давит на FIS, настаивая на допуске российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.