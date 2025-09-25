«Я и Норвегия против»: глава норвежских лиц рассказала о дискуссии по поводу допуска российских спортсменов
Глава норвежских лыж Дюрхауг: мы выступаем против допуска российских спортсменов
Глава Федерации лыжных видов спорта Тува Мо Дюрхауг рассказала о дискуссии, развернувшей во время заседания Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по поводу допуска российских и белорусских спортсменов.
FIS отложила окончательное принятие решения на октябрьское заседание. Россияне и белорусы не выступают на соревнованиях под эгидой организации с 2022 года.
«Конечно, есть разные точки зрения, однако нет никаких сомнений в том, за что выступаю я и Норвегия», — передает слова Дюрхауг NPK.
Она отметила, что дискуссия была долгой, а мнения различались в зависимости от географии, а также степени вовлеченности и участия в организации соревнований.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал, что Международный олимпийский комитет (МОК) давит на FIS, настаивая на допуске российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.